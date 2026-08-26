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Milan, dopo Rafa Leao ecco il nuovo "10": la voci su Sanches

mercoledì 26 agosto 2026
Milan, dopo Rafa Leao ecco il nuovo "10": la voci su Sanches

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Il Milan vuole regalare un trequartista ad Amorim. Il nuovo nome è quello di Alvyn Sanches dello Young Boys. Classe 2003, mancino, giovane talento con potenziale. In questa stagione – nelle prime 4 giornate del campionato svizzero – ha segnato 2 reti e confezionato 2 assist.

Considerando le ultime 2 stagioni, 25 gol e 10 assist. I rossoneri sono sempre al lavoro per la cessione, non facile, di Leao. Aston Villa, che si è un po’ defilato, e Galatasaray sono i club che hanno chiesto informazioni sul giocatore.

La Juventus lavora allo scambio con l’Atletico Madrid Sorloth-Nico Gonzalez. L’Inter è in trattativa con l’Al Jazira per Asllani: in ballo un possibile affare di 6 milioni e mezzo tra prestito e riscatto, mentre Massolin andrà a giocare in prestito in Ligue 1 (tre club in ballo).

Nuova offerta del Como per Kean da quasi 40 milioni tra parte fissa e bonus. I dirigenti lariani hanno deciso di aspettare fino a domani la risposta del club viola fino a domani, poi andranno su una soluzione alternativa. Il Lecce ha acquistato dal Troyes l’esterno offensivo svedese, Amar Fatah.
■.

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