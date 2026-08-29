Le sconcertanti parole di Leao dopo Milan-Venezia: in zona mista...

Dopo sette anni si chiude l’avventura di Rafa Leao con il Milan. Al termine della vittoria per 2-0 contro il Venezia, l’attaccante portoghese ha salutato compagni, tifosi e società, annunciando di fatto la fine del suo percorso in rossonero. Una serata emozionante, segnata dalle parole e dalle lacrime del giocatore.

"È un momento difficile", ha raccontato Leao ai microfoni di Sky Sport. Il portoghese ha ricordato gli anni trascorsi a Milano, sottolineando quanto il club abbia contribuito alla sua crescita personale e professionale. "Il Milan mi ha aiutato a crescere e a capire cosa sia l’alto livello", ha spiegato, prima di ammettere che avrebbe preferito un addio diverso.

Nel suo messaggio non è mancato il ringraziamento ai tifosi, che lo hanno sostenuto anche nei momenti più complicati. Leao si è detto consapevole del percorso compiuto in rossonero e del segno lasciato nella storia del club: "So cosa ho fatto qua, sarò nella storia del Milan".

Il futuro del portoghese sarà lontano da San Siro, con il trasferimento al Galatasaray ormai vicino. Una nuova sfida dopo sette stagioni ricche di emozioni, vittorie e momenti difficili.

Nonostante la separazione, Leao ha ribadito il legame con i colori rossoneri: "L’amore per il Milan non finirà mai". L’attaccante ha promesso di continuare a seguire la squadra anche da lontano e di portare con sé il ricordo delle vittorie vissute a Milano.

Infine, un pensiero per il nuovo Milan e per il suo allenatore, definito capace di riportare il club a conquistare trofei importanti. "Ho pianto, mi sono emozionato", ha concluso Leao, chiudendo così una lunga e significativa parentesi della sua carriera.