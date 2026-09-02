Us Open, Cobolli rimonta-miracolo: il punto che ribalta Comesana. Sonego, peccato: fuori con Zverev

Giornata dolceamara per il tennis azzurro a Flushing Meadows: cuore e carattere, così Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open battendo al quinto set Francisco Comesana.

Il romano, quinta testa di serie del seeding, vince con una grande rimonta contro il numero 119 del ranking dopo una lotta durata ben quattro ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 i parziali per il romano, che al 2° turno se la vedrà con il vincente di Basavareddy-Schoolkate.

Buona la prima anche per Lorenzo Musetti nella quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di New York. Esce al debutto invece Lorenzo Sonego, sconfitto solo al quinto set dal tedesco Alexander Zverev. Il tennista toscano, numero 14 del mondo e 13esima forza del tabellone, ha battuto al primo turno il britannico Arthur Fery col punteggio di 6-3 6-3 7-5.

Flavio trova un angolo



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Ha "lottato" alla pari ma alla fine ha ceduto il giocatore piemontese, numero 89 Atp, costretto ad arrendersi dopo 5 ore di "battaglia" contro il favorito numero uno del tabellone statunitense. Zverev si è imposto con lo score di 6-4 3-6 6-7 (7) 7-5 6-4 (gara giocata con tetto). In outdoor, infine, sospeso per pioggia al quarto set il match fra Francesco Passaro e Jesper De Jong. Al momento dell'ultima e definitiva sospensione l'umbro, numero 207 del mondo, promosso dalle qualificazioni, era avanti sul rivale olandese, 100 del ranking Atp, per 6-2 2-6 6-4 1-1.