Us Open, Musetti fuori dopo il crollo fisico: "Come Sinner, la mia odissea"

Crolla Lorenzo Musetti al secondo turno degli Us Open. L'italiano, testa di serie n.13, è stato battuto dall'australiano Dane Sweeny, n.115 della classifica Atp, in 4 set (3-6, 6-1, 6-2, 6-2) e 2 ore e 36' di gioco

A causare il crollo di Musetti anche problemi fisici, con giramenti di testa che lo hanno costretto anche a un medical time out a metà del secondo set. La sconfitta può causare all'azzurro l'uscita dalla top 20 della classifica mondiale. Resta un altro inquietante caso di giocatore di punta caduto sotto il peso di problemi psico-fisici, come accaduto a Nole Djokovic pochi giorni fa, sempre a Flushing Meadows, o a Jannik Sinner al Roland Garros, lo scorso giugno. Dinamiche ed esiti identici.

"Onestamente sono stufo di ritirarmi, sono stufo di queste cose. Quest’anno mi sembra veramente un’odissea. È uscito anche il film, sembra il mio 2026. Quindi nulla, c’è solo da accettarlo e andare avanti", è stato lo sfogo a caldo del toscano, che non a caso ricorda proprio il precedente di Jannik a Parigi: "E' stata una situazione secondo me simile: una volta varchi una soglia è difficile poi tornare indietro nella situazione precedente. Purtroppo portiamo spesso il nostro corpo al limite e oggi è stata una di quelle situazioni. Penso che sia stata la prima volta per me. Non credo di meritarmi tutto questo dopo la fatica che sto facendo per rientrare...".

Intanto Sweeny trova al terzo turno un altro italiano, Luciano Darderi, vincente su Svrcina. "Senza Sinner, e con Alcaraz nell'altra parte di tabellone, tutti gli avversari sono possibili. Oggi, secondo me, sono tutti giocabili, tranne Alcaraz, che ho visto di nuovo in forma pazzesca dopo quattro mesi".