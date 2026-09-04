Us Open, Cobolli avanti: clamoroso punto tra le gambe, New York si inchina

Un'altra rimonta, questa volta non proprio al "cardiopalma": Flavio Cobolli batte Tristan Schoolkate e approda al terzo turno degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows (con un montepremi record di 108 milioni di dollari). A New York il tennista romano, numero 6 al mondo, ha battuto al secondo turno in quattro set l'australiano numero 180 del ranking Atp con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-5.

Dopo un primo set complicato, Cobolli recupera sicurezza e colpi, alzando il livello come accaduto all'esordio contro l'argentino Comesana, dopo essere finito sotto 2 set a 0. Contro Schoolkate, fortunatamente, il romano non ha aspettato che la situazione fosse (sportivamente) drammatica: 42 colpi vincenti, solo 18 errori non forzati, numeri significativi.

E più di un momento spettacolare, come quando nel terzo set, sul 2-1 per l'avversario, mette a segno un clamoroso punto in lob con un tweener, facendo passare la racchetta tra le gambe, da fenomeno vero. Il pubblico di Flushing Meadows si inchina, lui a fine match ripeterà il suo mantra: "In campo sono più matto di prima".

L'obiettivo di andare molto avanti non è un sogno, anche se il test contro un giocatore modesto anche se a tratti arrembante come l'australiano non può essere considerato ancora un lasciapassare definitivo. Al terzo turno, l'azzurro se la vedrà contro il più ostico Alexander Blockx, 21enne belga numero 28 del tabellone newyorkese.