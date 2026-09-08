Pallone d'Oro, torna Messi e c'è Lautaro: Donnarumma umiliato, due assenze clamorose

E' Lautaro Martinez l'unico "italiano" tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026. L'attaccante dell'Inter sarà dunque il giocatore chiamato a rappresentare la Serie A nella corsa al prestigioso riconoscimento, che verrà assegnato lunedì 26 ottobre a Londra.

Tra i nomi presenti nella lista spicca quello di Lionel Messi. L'argentino, che nel 2023 ha vinto il premio per l'ottava volta in carriera, torna tra i candidati dopo essere rimasto fuori dalle ultime due edizioni. Una presenza, figlia soprattutto del grande Mondiale giocato dalla Pulce oggi al Miami International, che aggiunge ulteriore prestigio a una lista che raccoglie alcune delle principali stelle del calcio internazionale.

A fare la parte del leone è il Paris Saint-Germain, che porta diversi giocatori tra i 30 finalisti. Oltre al vincitore dell'ultima edizione, Ousmane Dembelè, figurano Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Willian Pacho e Marquinhos. Numerosa anche la rappresentanza della Spagna, con Lamine Yamal, Rodri, il match winner della finale mondiale Ferran Torres, Fabian Ruiz (anche lui del Psg...), Marc Cucurella e Pau Cubarsì.

Non mancano poi alcuni dei grandi protagonisti del calcio europeo, come Kylian Mbappè, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham e Vinicius Jr. Nella lista dei migliori portieri manca invece Gigio Donnarumma. Presenti il campione del Mondo Unai Simón e Vozinha, il 40enne semi-sconosciuto messosi in mostra tra i pali di Capo Verde ai Mondiali. Questa la lista completa: Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcellona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Psg), Unai Simón (Athletic Bilbao), Vozinha (Colo-Colo).

Pep Guardiola è l'assente eccellente al premio di allenatore dell'anno. Ci sono due tecnici della Premier League: Arteta dell'Arsenal e Emery dell'Aston Villa e i due grandi favoriti il ct della Spagna De la Fuente e Luis Enrique che col Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo. Questa la lista: Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Spagna), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Monaco), Luis Enrique (Psg).

La cerimonia si terrà per la prima volta a Londra, al London Palladium Theatre. Una scelta dal forte valore simbolico, anche perché l'edizione 2026 coinciderà con il 70 anniversario del Pallone d'Oro, nato nel 1956 per iniziativa di France Football.

La capitale inglese rende inoltre omaggio a Stanley Matthews, primo calciatore a conquistare il premio. Nel corso della serata saranno assegnati diversi riconoscimenti, dal Pallone d'Oro maschile e femminile ai premi dedicati ai giovani talenti e ai portieri, passando per quelli riservati ad allenatori, club e attaccanti. In programma anche il Premio So'crates, dedicato alle iniziative di solidarietà e all'impegno per le cause sociali. Dal 2024 l'organizzazione del premio è affidata congiuntamente a France Football e Uefa. Nel femminile, invece, non ci sarà Aitana Bonmatì. La fuoriclasse spagnola è stata condizionata da un infortunio e ha fatto ritorno in campo soltanto a maggio. La sua assenza interromperà così una striscia di tre successi consecutivi. L'attesa è dunque già iniziata. Il 26 ottobre, a Londra, verrà svelato il nuovo vincitore del Pallone d'Oro.