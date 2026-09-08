Champions, l'Inter si butta via e Mourinho ringrazia: il Real Madrid vince 2-1

L’Inter si butta via e il Real Madrid ringrazia. Nel debutto della Champions League 2026/27, i nerazzurri di Chivu perdono 2-1 al Bernabeu. Buona la prestazione dei campioni d’Italia, nel primo tempo più volte vicini al gol con Curtis Jones e Diouf, ma a indirizzare la gara a favore degli uomini del grande ex Josè Mourinho sono due gravissimi errori individuali nel giro di 10 minuti.

Al 14’ è una incomprensione tra Jones e Bisseck a concedere una facile palla del vantaggio a Mbappè e il fenomeno francese non sbaglia. Al 23’, Valverde raddoppia sottraendo palla al portiere Martinez, che tenta un dribbling inutile e si fa soffiare il pallone dal centrocampista. Errore capitale e decisivo per il risultato finale, anche se lo spagnolo si riscatta con almeno un paio di parate di livello, tra cui un intervento prodigioso su Bellingham nella ripresa.

Dall’altra parte, non brilla Vinicius e forse il migliore in campo per i padroni di casa è il portiere Courtois, perché l’Inter cerca e trova una buona reazione culminata con il gol di Carlos Augusto al 77’, quando Lautaro Martinez riceve da Bisseck e serve al centro per il brasiliano, puntuale nel girare a rete per il 2-1. Nel finale i nerazzurri spingono alla ricerca del pareggio e all'88' vanno vicinissimi al gol con Mkhitaryan, la cui conclusione viene respinta ancora da Courtois, mentre Lautaro non riesce a trovare il tap-in. Il Real resiste e porta a casa la vittoria. Per Mourinho un successo importante, per Chivu una sconfitta che lascia però segnali positivi sul piano della prestazione.