La Roma pareggia, l'allenatore turco si dimette in diretta: "Niente domande, non torno più"

La Roma inaugura la stagione del ritorno in Champions League con un pareggio 1-1 sul campo del Fenerbahce. È la prima volta che la squadra di Gasperini non trova il successo in questo straordinario inizio di stagione, dopo i tre successi di fila in campionato. I giallorossi, comunque, possono accontentarsi di un pareggio su un campo caldissimo e contro un’avversaria, il Fenerbahce, di tutto rispetto. A maggior ragione perché, si diceva, la serata di Istanbul è già speciale per la Roma, che ritrova una Champions che mancava dalla stagione 2018/19, quando venne eliminata agli ottavi di finale dal Porto.

Certo, il rammarico è per il vantaggio iniziale dei giallorossi, protagonisti di un ottimo primo tempo. La Roma sta vivendo un periodo di forma smagliante e scende in campo determinata anche in casa del Fenerbahce.

I turchi, invece, sembrano maggiormente spaventati dall’idea di subire gole mostrano un atteggiamento troppo prudente. Il vantaggio, allora, è meritato: Malen è bravissimo ad attirare su di sé l’attenzione della difesa avversaria con una progressione palla al piede, Cristante sfrutta gli spazi e - servito da Malen - segna con una conclusione angolata da fuori area. L’inizio della ripresa, invece, è tutto del Fenerbahce, che alza la pressione e trova subito il pareggio. Merito di una bellissima azione confezionata dal solito Greenwood, autore dell’assist, e da Brown, terzino sinistro che pare un centravanti per come si inserisce in area di rigore e batte Svilar con un tocco sotto delizioso.

Il secondo tempo è più spettacolare, grazie a un agonismo alle stelle e due squadre determinate a vincere la partita (la Roma si illude per un calcio di rigore inizialmente assegnato, ma revocato dal Var perché il fallo di Akturkoglu su Dybala era appena fuori area). Il pari è giusto, ma il colpo di scena arriva alla fine quando Kartal si dimette da allenatore del Fenerbahce in conferenza stampa: «Buona serata, niente domande. Apro la strada al mio club, non tornerò mai più».

Ora Gasp può pensare al campionato, dove la Roma vuole confermarsi in testa al campionato: lunedì alle 18.30 è in programma la trasferta sul campo del Torino. Per quanto riguarda la Champions, il prossimo impegno sarà il 14 ottobre, per una notte speciale, all’Olimpico contro il Real Madrid dell’ex Mourinho.