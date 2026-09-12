Olise muto, il giornalista sbotta in diretta: un'intervista grottesca

L'intervista tv (controvoglia) di Michael Olise finisce nel peggiore dei modi. L'esterno offensivo del Bayern Monaco e della Nazionale francese, dopo aver trascinato alla vittoria 5-0 i bavaresi contro i malcapitati norvegesi del Bodo/Glimt al debutto in Champions League, si è sottoposto al rito delle telecamere nel dopo-partita.

Senza troppo entusiasmo, però, nonostante la buona serata. E così il video del faccia a faccia con uno sconsolato giornalista tedesco è diventato virale.

"Hai segnato un gran gol e sei stato nominato migliore in campo", gli fanno subito notare per metterlo di buon umore. Olise però non concede nulla: "Sì, è bello. Insomma, è la prima partita, siamo contenti". Quindi una riflessione sul suo bellissimo gol a cui il francese replica gelido: "Quanto è facile segnare gol del genere, come possiamo definirlo? Non lo so".

Il botta e risposta è al limite del grottesco: "Non lo sai? Davvero?", insiste il giornalista. "Beh, tiro e poi o entra o non entra", è la replica del giocatore. "Ma se fosse così facile potrebbero farlo tutti, no? Invece ci riesci solo tu", "Non sono l'unico a poter segnare". "Mi rendi l'intervista piuttosto difficile - sbotta a quel punto l'inviato -. Cosa ti rende felice, segnare e vincere?". "Sì", è la laconica conclusione di Olise.