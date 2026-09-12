Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Olise muto, il giornalista sbotta in diretta: un'intervista grottesca

sabato 12 settembre 2026
Olise muto, il giornalista sbotta in diretta: un'intervista grottesca

1' di lettura

L'intervista tv (controvoglia) di Michael Olise finisce nel peggiore dei modi. L'esterno offensivo del Bayern Monaco e della Nazionale francese, dopo aver trascinato alla vittoria 5-0 i bavaresi contro i malcapitati norvegesi del Bodo/Glimt al debutto in Champions League, si è sottoposto al rito delle telecamere nel dopo-partita. 

Senza troppo entusiasmo, però, nonostante la buona serata. E così il video del faccia a faccia con uno sconsolato giornalista tedesco è diventato virale. 

"Hai segnato un gran gol e sei stato nominato migliore in campo", gli fanno subito notare per metterlo di buon umore. Olise però non concede nulla: "Sì, è bello. Insomma, è la prima partita, siamo contenti". Quindi una riflessione sul suo bellissimo gol a cui il francese replica gelido: "Quanto è facile segnare gol del genere, come possiamo definirlo? Non lo so".

Il botta e risposta è al limite del grottesco: "Non lo sai? Davvero?", insiste il giornalista. "Beh, tiro e poi o entra o non entra", è la replica del giocatore. "Ma se fosse così facile potrebbero farlo tutti, no? Invece ci riesci solo tu", "Non sono l'unico a poter segnare". "Mi rendi l'intervista piuttosto difficile - sbotta a quel punto l'inviato -. Cosa ti rende felice, segnare e vincere?". "Sì", è la laconica conclusione di Olise.

tag
michael olise
bayern monaco bodo glimt
bayern monaco
champions league

Trionfo Como da sogno: 4-1 al Lipsia nella prima in Champions

A Lisbona Rafa Leao, umiliazione continua: distrutto al primo tocco di palla

Tre ko di fila Il Napoli non regge, vince l'Arsenal. Allegri contro il Bologna si gioca tutto

ti potrebbero interessare

Vi spiego io il vero trucco del mio Como

Vi spiego io il vero trucco del mio Como

Alessandro Sallusti
Kimi Antonelli, ribaltone Mercedes: "Ho insegnato agli ingegneri come rispondere alle gufate"

Kimi Antonelli, ribaltone Mercedes: "Ho insegnato agli ingegneri come rispondere alle gufate"

Lorenzo Pastuglia
Mancini, "ha detto no alla Nazionale": un grosso problema

Mancini, "ha detto no alla Nazionale": un grosso problema

Lorenzo Pastuglia
Us Open, Lucrezia Stefanini-choc: "Come mi hanno ridotto il braccio all'antidoping"

Us Open, Lucrezia Stefanini-choc: "Come mi hanno ridotto il braccio all'antidoping"

Lorenzo Pastuglia