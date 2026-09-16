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Conte in tribuna per Milan-Benfica: gira una voce clamorosa...

mercoledì 16 settembre 2026
Conte in tribuna per Milan-Benfica: gira una voce clamorosa...

1' di lettura

Antonio Conte osserva dalla tribuna Milan-Benfica e la sua presenza a San Siro alimenta inevitabilmente le indiscrezioni sul futuro. L'ex allenatore del Napoli è senza squadra e, nelle ultime ore, il suo nome è tornato al centro dei rumors di mercato. Tra le ipotesi che iniziano a circolare c'è anche quella di un possibile interesse del Milan nel caso in cui il club decidesse di cambiare guida tecnica e Ruben Amorim venisse esonerato.

Parallelamente, il nome di Conte viene accostato anche al Manchester United. Secondo quanto riferito da Goal, citando il Corriere della Sera, la dirigenza dei Red Devils starebbe monitorando la situazione dell'allenatore italiano e non escluderebbe un suo eventuale arrivo a Old Trafford.

A spingere lo United a valutare alternative sarebbe l'avvio negativo della stagione in Premier League: dopo quattro giornate, la squadra ha raccolto appena quattro punti. Michael Carrick, subentrato dopo l'esonero di Ruben Amorim a gennaio, era riuscito però a centrare un obiettivo importante, riportando il club in Champions League.

Conte, intanto, resta libero dopo la conclusione della sua esperienza al Napoli, chiusa con la conquista dello Scudetto e della Supercoppa Italiana in due stagioni.

La sua presenza a San Siro, dunque, non rappresenta necessariamente un segnale sul futuro, ma riaccende le voci sul tecnico salentino. Se il Milan dovesse valutare un cambio in panchina, il suo nome potrebbe entrare nel novero dei possibili candidati. Al momento, però, si tratta soltanto di un'ipotesi.

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