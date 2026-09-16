Milan, notte fonda per Amorim: il Benfica espugna San Siro

Serata da dimenticare per il Milan, sconfitto 2-0 dal Benfica nella prima giornata di Europa League. A San Siro i rossoneri non riescono a sfruttare il fattore campo e devono arrendersi a una squadra portoghese concreta e cinica nei momenti decisivi.

Il Benfica parte con maggiore convinzione e trova il vantaggio al 16'. È Dodi Lukebakio a sbloccare il risultato con una conclusione precisa che non lascia scampo a Maignan. Il Milan prova a reagire, aumenta il possesso del pallone e cerca spazi nella metà campo avversaria, ma la manovra offensiva appare poco incisiva. I portoghesi, invece, difendono con ordine e riescono a contenere le iniziative dei padroni di casa.

Nella ripresa il Milan cerca di cambiare ritmo, ma al 53' arriva la doccia fredda. Jakub Kaminski firma il raddoppio e porta il Benfica sullo 0-2, complicando ulteriormente la serata rossonera.

Nel finale la squadra di Rúben Amorim tenta il tutto per tutto, ma non riesce a riaprire la partita. Il triplice fischio sancisce così la vittoria del Benfica, che conquista tre punti importanti all'esordio europeo.

Per il Milan resta la delusione di una prestazione al di sotto delle aspettative e la necessità di reagire già nelle prossime sfide della competizione. Il Benfica, invece, torna a casa con una vittoria pesante, costruita grazie a solidità difensiva, concretezza e capacità di sfruttare le occasioni.