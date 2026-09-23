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David Alaba all'Udinese, "colpo storico": arriva l'ex Bayern e Real

mercoledì 23 settembre 2026
David Alaba all'Udinese, "colpo storico": arriva l'ex Bayern e Real

1' di lettura

I trionfi con il Bayern Monaco e il Real Madrid, il Mondiale da capitano con l'Austria. E ora l'avventura italiana: David Alaba è a un passo dal diventare un giocatore dell'Udinese. Il forte difensore 34enne, svincolato dopo la conclusione dell'esperienza al Real, ha raggiunto un'intesa con il club friulano, tanto che per chiudere l'operazione manca ora solo il passaggio decisivo delle visite mediche.

Alle sue spalle una carriera ai massimi livelli tra Germania e Spagna, conquistando complessivamente 39 trofei, tra cui quattro Champions League, due con il Bayern e due con i Blancos a Madrid. Con il Bayern ha vinto anche dieci Bundesliga e sei Coppe di Germania, mentre al Real ha aggiunto due Liga e una Coppa del Re.

Alaba ha giocato da titolare e da capitano gli ultimi Mondiali con l'Austria. L'Udinese ha intanto alimentato la suspense sui social pubblicando l'immagine di una sedia bianca vuota sul terreno di gioco. Il riferimento è alla celebre esultanza di Alaba dopo la rimonta del Real sul Psg in Champions League nel 2022: l'austriaco festeggiò sollevando una sedia sopra la testa. Da quella scena è nato uno dei simboli più riconoscibili della sua carriera. I tifosi d'altra parte, sempre sui social, parlano di "colpo storico" messo a segno dai bianconeri friulani. 

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