"Ma che stanno fischiando?!": Rimedio spiazzato dalla vergogna dell'Olimpico

Momenti di tensione allo stadio Olimpico di Roma poco prima dell’inizio della sfida tra Italia e Belgio di Nations League. Durante l’esecuzione dell’inno nazionale belga, una parte del pubblico ha accompagnato la musica con numerosi fischi, provocando una reazione di sorpresa e disapprovazione anche da parte del telecronista Rai Alberto Rimedio.

Il microfono del giornalista era ancora aperto e in diretta è stata trasmessa la sua reazione all’episodio. "Ma che stanno fischiando?", ha esclamato Rimedio, mostrando stupore per il comportamento dagli spalti. Successivamente, il telecronista ha commentato con disappunto quanto accaduto, sottolineando il carattere poco edificante della scena verificatasi prima del match.

L’episodio ha caratterizzato un pre-partita segnato anche da alcuni momenti celebrativi organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Prima del calcio d’inizio, infatti, la Figc ha voluto ricordare due figure importanti della storia del calcio italiano: Sandro Mazzola e Franco Baresi. Per Mazzola è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex campione, mentre a Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale, è stato dedicato un omaggio.