Che figuraccia: il ritorno di Mancini? Italia travolta dal Belgio

Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale comincia con una sconfitta. Allo Stadio Olimpico di Roma, l'Italia perde 2-0 contro il Belgio nella prima giornata della Nations League 2026-27, al termine di una partita in cui gli Azzurri hanno creato diverse occasioni senza però riuscire a concretizzarle.

Per Mancini si trattava del ritorno alla guida dell'Italia dopo l'addio del 2023. Il commissario tecnico aveva presentato la sfida come l'inizio di un nuovo percorso, puntando sui giovani e sulla possibilità di costruire una squadra capace di tornare a entusiasmare i tifosi. L'esordio, però, non è stato quello sperato.

Il Belgio passa in vantaggio al 20'. Un errore in fase di costruzione permette a Kevin De Bruyne di servire Mika Godts, che entra in area e batte Gianluigi Donnarumma.

L'Italia reagisce e nella ripresa aumenta la pressione. Moise Kean e Pio Esposito hanno alcune occasioni per trovare il pareggio, ma il portiere belga Senne Lammens riesce a difendere la propria porta.

Al 69' arriva il raddoppio del Belgio. Dodi Lukébakio parte in contropiede, si accentra e con un preciso tiro di sinistro trova l'angolo più lontano.

Nel finale Mancini prova a cambiare qualcosa inserendo forze fresche, ma l'Italia non riesce a riaprire la partita. Il 2-0 finale regala al Belgio i primi tre punti del girone e lascia gli Azzurri chiamati a reagire già dal prossimo appuntamento.