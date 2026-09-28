L'Italia s'è desta: 4-1 alla Turchia. E Mancini respira

L'Italia risponde presente. A Bursa gli Azzurri travolgono la Turchia 4-1 e conquistano una vittoria importante nella seconda giornata di Nations League. Dopo il passo falso dell'esordio contro il Belgio, la squadra di Roberto Mancini offre una risposta netta, mettendo in mostra personalita, intensita e concretezza sotto porta.

L'Italia parte subito forte e dopo appena nove minuti trova il vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Alessandro Bastoni si fa trovare pronto e firma l'1-0. La Turchia accusa il colpo e gli Azzurri ne approfittano. Al 22' arriva il raddoppio: una conclusione di Kayode viene respinta dal portiere, ma sulla ribattuta si avventa Davide Frattesi, che non sbaglia.

La squadra italiana continua a spingere e prima dell'intervallo mette una seria ipoteca sulla partita. Al 37' Michael Kayode trova il 3-0 al termine di una bella azione offensiva, finalizzata dopo l'assist di Pio Esposito.

Nella ripresa la Turchia prova a riaprire i giochi. Al 47' Yilmaz accorcia le distanze e regala qualche minuto di apprensione agli Azzurri. La reazione italiana, pero, e immediata. Pio Esposito firma il quarto gol e spegne definitivamente le speranze dei padroni di casa.

Finisce 4-1. L'Italia torna a casa con tre punti pesanti e soprattutto con una prestazione che restituisce fiducia dopo la sconfitta all'esordio.