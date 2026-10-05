L'Italia Under 21 travolge la Polonia, Ndour gol da 70 metri: delirio Baldini, ci porta agli Europei

Serviva una vittoria con 2 gol di scarto all'Italia Under 21 per la qualificazione diretta agli Europei di categoria. E i ragazzi del ct Silvio Baldini hanno fatto le cose in grande, travolgendo 6-2 la forte Polonia con una partita più che perfetta.

Travolgente, spettacolare. Come l'incredibile gol del 3-0 firmato da uno strepitoso Ndour. Il centrocampista della Fiorentina, numero 10 e fascia da capitano sul braccio, ha segnato con un pazzesco tiro dalla sua metà campo, con una ripartenza appena abbozzata e concretizzata con una bordata da oltre 70 metri a sorprendere il povero portiere polacco.

L'apoteosi, per il pubblico di Pescara e la panchina azzurra, al centro di una partita praticamente senza storia. L'Italia è avanti già nel primo tempo con Koleosho al 16' e Ndour al 26'. Nella ripresa, dopo la doppietta del centrocampista, a segno anche Lipani al 59', Fini al 66' e Cherubini all'86'. Per la Polonia gol della bandiera di Mikolajewski al 65' e Zewlakow all'85'.

Gli azzurrini chiudono così il girone al primo posto con 27 punti alla pari della Polonia, ma si qualifica direttamente per la fase finale degli Europei del prossimo anno, in Albania e Serbia, grazie al vantaggio nella differenza reti.

"Questi sono ragazzi speciali e meritano queste soddisfazioni. Hanno fatto due settimane da grandi professionisti, senza risparmiare fatiche. Dopo la partita vinta all'ultimo secondo era un segno del destino. Dobbiamo ringraziare le stelle che sono state dalla nostra parte", le parole di Baldini a RaiSport, tornato ai suoi "ragazzini" dopo l'interim alla guida della Nazionale maggiore per due partite lo scorso giugno (e due vittorie) al posto di Gennaro Gattuso e prima di Roberto Mancini. "Ho detto ai miei ragazzi ieri che qui a Pescara esiste la magia, il pubblico ci ha trasmesso grande energia. Dedico la vittoria ai miei giocatori".