Nations League, l'Italia batte la Turchia: per Mancini è ancora tutto possibile

L'Italia di Roberto Mancini ci ha preso gusto e chiude la maxi sosta di settembre-ottobre con una vittoria per 3-1 sulla Turchia, salendo al secondo posto nel girone di Nations League. A Bologna gli azzurri, rivoluzionati con nove cambi rispetto alla sfida contro la Francia, superano ancora la squadra di Vincenzo Montella, che incassa la quarta sconfitta in altrettante partite.

A sbloccare il risultato al 26' è Gianluca Scamacca, al rientro tra i titolari. L'attaccante firma così il 40esimo marcatore diverso dell'Italia nell'era Mancini. Gli azzurri controllano la partita e vanno al riposo avanti 1-0. Nella ripresa la Turchia trova il pareggio al 61'. Celik mette in mezzo un cross basso e teso, Elmali prolunga involontariamente sul secondo palo e Simsir, lasciato solo, deve soltanto appoggiare in rete. La reazione italiana è però immediata: al 64' Barella crossa dalla trequarti destra e Calafiori svetta sul secondo palo, firmando di testa il nuovo vantaggio. Una rete accolta dall'ovazione del pubblico di Bologna, che saluta il ritorno del grande ex. Mancini inserisce Pio Esposito, Calafiori e Kayode al 56', dando nuovo impulso alla squadra. Nel finale è proprio il giovane attaccante a chiudere i conti. All'87' Doumbia sfonda sulla destra e mette un pallone basso al centro; dopo una deviazione la palla arriva a Romano, che calcia trovando il piede di Pio Esposito. La deviazione da due passi vale il 3-1 e il settimo gol in 13 presenze con la Nazionale. Un dato che certifica la precocità dell'attaccante: Pio Esposito è diventato il secondo giocatore nella storia della Nazionale a segnare sette reti avendo al massimo 21 anni, dopo Giuseppe Meazza.

Con il successo di Bologna, l'Italia sale a 7 punti e si porta al secondo posto, davanti alla Francia per differenza reti. In testa al girone c'è il Belgio con 9 punti, mentre la Turchia resta a quota zero. La Francia ha infatti battuto il Belgio, ridisegnando la classifica del gruppo. Per Montella arriva invece il quarto ko consecutivo in quattro partite. Per gli azzurri, dopo il ko con il Belgio e il pareggio con la Francia, una vittoria che conferma il momento di crescita e consente di chiudere la lunga sosta con un risultato positivo.