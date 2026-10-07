Antonio Conte, altro che United: clamoroso ribaltone, il tam tam dalla Serie A

L’ombra di Antonio Conte comincia ad allungarsi sulla Juventus. E, inevitabilmente, anche su Luciano Spalletti. Il tecnico salentino non ha una panchina, ma ha già iniziato a mandare segnali: vuole tornare in corsa soltanto per un progetto che abbia storia, pressione e soprattutto ambizione.

“Se ne valesse la pena — ha spiegato a The Athletic — Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c’è pressione, dove sai bene che non vai per partecipare”.

Il Manchester United sembra il candidato più naturale. Michael Carrick è già sotto pressione dopo un avvio deludente e Conte conosce bene la Premier League, dove ha vinto con il Chelsea. Ma mentre in Inghilterra il suo nome viene accostato ai Red Devils, in Italia la suggestione più forte porta inevitabilmente a Torino. La Juventus ha scelto Spalletti e, almeno oggi, continua a puntare su di lui. Ma le parole di Conte sembrano quasi cucite addosso alla storia bianconera. Le sue ultime parole possono adattarsi allo United, ma anche a una Juventus che non vince lo Scudetto dal 2020 e la Champions dal 1996.