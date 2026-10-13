L'Inter crolla in casa col Bruges. Martinez nei guai, esplode il caso: chi lo vuole fuori

L’Inter ha affrontato il Bruges a San Siro martedì 13 ottobre, nella seconda giornata di Champions League. La sconfitta per 4-3 con un Tresoldi in formissima e un Martinez da solo a combattere contro i belgi è stata segnata da uno strafalcione del portiere nerazzurro. Josep Martinez è finito nuovamente al centro delle critiche dopo un episodio che ha ricordatole difficoltà già mostrate all’esordio contro il Real Madrid.

L’episodio decisivo è avvenuto al 64° minuto. Forbs è riuscito a superare Dimarco e si è involato verso la porta nerazzurra. Martinez ha tentato un’uscita avventata, allontanandosi eccessivamente dalla propria area. Il portiere non è riuscito a intercettare il pallone, che gli è passato tra le gambe, finendo sui piedi di Tresoldi. Quest’ultimo, con la porta ormai sguarnita, ha segnato facilmente il gol del momentaneo 2-1 perla squadra belga.

L’errore ha scatenato immediatamente la rabbia dei tifosi interisti sui social network, in particolare su X. Numerosi tifosi hanno espresso delusione e sfiducia nei confronti del portiere, sottolineando come non sia la prima volta che commette una grave ingenuità. Tra i commenti più significativi emerge quello di un tifoso che, dopo averlo difeso in precedenza, ha dichiarato di non poter più giustificare le sue prestazioni.

Altri sostenitori hanno chiesto un cambiamento immediato nelle gerarchie della porta, invocando l’impiego di Provedel come titolare e criticando anche le scelte dell’allenatore Chivu, ritenuto responsabile di non intervenire sulla situazione.Il malcontento generale si riassume nella richiesta di allontanare Martinez dal ruolo di titolare, con il semplice ma eloquente messaggio "Martinezout".