Allegri furioso negli spogliatoi: "Vi hanno messo la Champions in tasca, ho pagato io"

Soddisfatto per la partita, un po' meno per il risultato. E furioso con l'arbitro. Massimiliano Allegri, espulso al termine del pareggio 3-3 tra il suo Napoli e la Roma, fatica a trattenersi.

"Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi, la squadra ha fatto una buona partita anche difensivamente contro una Roma che è forte. Abbiamo avuto la palla del 3-0, siamo andati in vantaggio 3-2 e dopo abbiamo subito il pareggio. Spero che possiamo fare di più, ma giocando con questo spirito sicuramente possiamo risalire la classifica".

C'è delusione per la mancata vittoria sfuggita per il gol al 90' di Balerdi, e ai microfoni di Dazn il tecnico degli azzurri si dice "molto arrabbiato per il finale di partita" e anche "neanche troppo lucido nell'analizzare la gara". "Dopo 25 anni una volta posso sbagliare anche io" afferma Allegri che dopo il 3-3 degli ospiti è stato espulso per proteste. "Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro che mi ha cacciato fuori, non ho detto assolutamente niente - sostiene Allegri -. La prossima volta mi siedo in panchina e non mi muovo più perché tutte le volte che io mi muovo vengo buttato fuori, l'anno scorso credo di aver 'beneficiato' di 80mila euro multa, quindi forse devo smettere e non andare in panchina. Quindi ringrazio Sacchi (il quarto ufficiale che ha coadiuvato l'arbitro Colombo ndr)", chiosa Allegri ironicamente.

Lo sfogo si fa però più pesante negli spogliatoi, lontano dalle telecamere e dai microfoni. Un retroscena della Gazzetta dello Sport riferisce che Max, fuori di sé dalla rabbia, urla all'indirizzo dei romanisti: "L'anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan", riferendosi a presunti aiutini arbitrali a favore della Roma nel finale della scorsa stagione. Veleni che non spariscono magicamente con l'estate. E il rischio ora è che su quelle parole la Procura federale apra una inchiesta, perché l'accusa implicita di illecito sportivo è lì, sul tavolo.