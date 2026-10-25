Inter, folle rimonta dopo il 90': Thuram e Zielinski ribaltano la Fiorentina, la follia di Valdepenas

Una "pazza" Inter, un'altra grande rimonta nella ripresa. I nerazzurri superano la Fiorentina a San Siro per 2-1, nell'ottava giornata di Serie A, ma lo fa solo in pieno recupero, con le reti di Thuram al 90' e di Zielinski al 97' grazie al calcio di rigore, procurato dallo stesso Thuram, e realizzato in modo impeccabile dal numero 7 nerazzurro che ha consentito di ribaltare il risultato dopo il vantaggio viola firmato da Jimenez al 65' con un tiro incredibile che si infila sotto l'incrocio.

La squadra di Chivu grazie a questo successo risale in vetta alla classifica di Serie A con 22 punti, riagganciando la Lazio (che continua a volare, 2-1 al Parma nell'anticipo di sabato) e staccando la Roma a +4 (dopo il 3-3 strappato ai giallorossi al 90' in casa del Napoli). Grande occasione persa per la squadra di Vanoli che ha accarezzato il sogno dell'impresa e invece resta ferma a 4 punti.

A decidere le sorti di un match molto tirato è stata la clamorosa ingenuità di Valdepenas, che a pochi secondi dal fischio finale, con cross dalla sinistra che deve ancora partire, si disinteressa completamente del pallone, si fa rubare il tempo da Thuram che gli si mette davanti e con due braccia affossa vistosamente il francese.