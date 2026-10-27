Lazio da impazzire: ne fa 6 al Sassuolo, è in testa

Continua a vincere la Lazio, che si riprende il primo posto della classifica in solitaria. I biancocelesti dominano contro il Sassuolo al Mapei Stadium, imponendosi con un tennistico 6-2. A decidere la partita i gol di Taylor al 2', Isaksen al 13', Floriani Mussolini al 16', Zaccagni al 45'+1 e la doppietta di Noslin, a segno al 56' e al 65'. Nel mezzo le reti neroverdi firmate da Thorstvedt al 7', poi espulso per un fallo su Zaccagni al 31', e di Esposito al 43', con due rigori sbagliati dalla Lazio, prima da Zaccagni al 50' e poi da Frattesi al 62'. Con questa vittoria la squadra di Gattuso continua la sua cavalcata riprendendosi il primo posto in solitaria in classifica a quota 25 punti, in attesa dell'Inter, impegnata domani sul campo del Venezia. Rimane a 8 invece il Sassuolo di Aquilani.