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Milan, una voce clamorosa a poche ore dal derby: chi va in panchina

sabato 31 ottobre 2026
Milan, una voce clamorosa a poche ore dal derby: chi va in panchina

1' di lettura

Alphadjo Cisse è una delle sorprese più positive del Milan in questa prima parte di stagione, ma potrebbe non partire titolare nel suo primo derby contro l'Inter. Nonostante un rendimento straordinario, Ruben Amorim sembra intenzionato a privilegiare gli equilibri tattici, valutando l'ipotesi di lasciare inizialmente in panchina il giovane attaccante classe 2006.

I numeri del ventenne sono difficili da ignorare: sette gol in dieci presenze tra Serie A ed Europa League, con appena 545 minuti complessivi giocati. Una media impressionante di una rete ogni 78 minuti circa. Cisse ha segnato quattro volte in campionato e altre tre in Europa, dimostrando di poter fare la differenza sia da titolare sia entrando a partita in corso.

La sua consacrazione è arrivata con la tripletta contro il Salisburgo, mentre nell'ultima sfida contro il Bologna ha realizzato entrambe le reti rossonere, nonostante la sconfitta per 4-2.

Eppure Amorim starebbe pensando a un attacco diverso per affrontare l'Inter. Gonçalo Ramos dovrebbe essere confermato al centro del reparto offensivo, con Diego Moreira e Christian Pulisic favoriti sulle corsie esterne.

L'eventuale esclusione di Cisse non rappresenterebbe necessariamente una bocciatura, ma una scelta legata alla necessità di garantire maggiore equilibrio e copertura alla squadra.

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