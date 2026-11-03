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Flavio Cobolli ko, "non ce la faccio": la grande paura, l'incubo continua

di Walter Pescimartedì 3 novembre 2026
Flavio Cobolli ko, "non ce la faccio": la grande paura, l'incubo continua

2' di lettura

Flavio Cobolli ci ha provato fino all'ultimo, ma il corpo ha detto ‘no’. Il tennista azzurro rinuncia al Masters 1000 di Parigi: il fastidio alla coscia sinistra non è ancora passato e forzare i tempi potrebbe compromettere gli appuntamenti più importanti di questo finale di stagione.

La decisione è arrivata attraverso una storia pubblicata su Instagram, con un messaggio che racconta tutta la delusione per un torneo a cui teneva particolarmente. "Speravo davvero di farcela. Oggi dopo il media day ho provato ad allenarmi in palestra ma sento ancora un po' di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi", ha scritto il romano. 

Poi il pensiero alla città francese, legata a uno dei momenti più belli della sua carriera: "Questa città mi ha regalato le due settimane più belle della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero, grazie per esserci sempre”. Il problema fisico risale al torneo di Vienna, dove l'azzurro si era ritirato durante il match contro Matteo Berrettini, al secondo turno, proprio a causa del risentimento muscolare alla coscia sinistra. Gli accertamenti hanno escluso lesioni gravi, ma la sensazione di fastidio non è scomparsa. Meglio fermarsi, dunque, e concentrarsi sul recupero, riprendendo gradualmente gli allenamenti nei prossimi giorni.

La priorità adesso sono le Finals di Torino, che scatteranno dal 15 novembre, e Cobolli vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili per quello che sarebbe il suo debutto tra gli otto migliori giocatori della stagione. La qualificazione resta molto vicina: nella Race è sesto con 3.690 punti, ma sale virtualmente al quinto posto considerando l'assenza già annunciata di Jannik Sinner. Il vantaggio è di 520 punti su Alex de Minaur, decimo, e di 790 su Novak Djokovic, primo degli esclusi. Parigi salta, quindi, ma la stagione non è finita. Dopo Torino ci sarà anche la Coppa Davis, con le Final Eight di Malaga in programma a fine mese: l'Italia dovrà difendere il titolo e Cobolli spera di esserci. Per riuscirci, però, servirà prima ritrovare la condizione fisica.

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