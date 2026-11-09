Milan, la bomba Rabiot sugli arbitri: "Mentire continuamente non vi farà andare avanti"

La polemica tra il Milan e gli arbitri si sposta dal campo ai social. A Marassi, i rossoneri battono 2-1 il Genoa grazie ai gol nel primo tempo di Cisse e Pulisic e un po' di sofferenza finale, dopo il gol all'89' di Ellertson.

Ma è a inizio della ripresa, al 52', che la situazione sfugge di mano. L'arbitro Massa, accusato dagli ospiti di aver innervosito inutilmente gli animi, giudica solo da giallo un fallo plateale di Mercandalli a metà campo su Rabiot, che si stava involando verso l'area genoano in beata solitudine e con Cisse al centro, a sua volta liberissimo. Proteste veementi dei giocatori di Amorim, da Rabiot (ammonito) a tre membri dello staff medico in panchina, loro sì espulsi all'istante.

Al termine del match, è proprio Rabiot a pubblicare sui social un commento durissimo: "Nella vita come nel calcio si possono fare errori, bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze… Pensateci bene. Bonne soirée".

Il riferimento è al giudizio dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, secondo cui la decisione di Massa rientra nella "zona grigia" e nella discrezionalità concessa ai direttori di gara, fermo restando la "situazione complessa".

