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Inter, che botta: Bonny e Thuram infortunati, attacco ko in poche ore

mercoledì 11 novembre 2026
Inter, che botta: Bonny e Thuram infortunati, attacco ko in poche ore

1' di lettura

Giornata nera ieri per l’Inter. Dopo Ange-Yoan Bonny, fermato da un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, anche Marcus Thuram e Aleksandar Stankovic hanno accusato problemi muscolari. Thuram, in ritiro con la Francia, si è fermato per un risentimento al bicipite femorale destro. Sembra un affaticamento, ma solo gli esami clinici chiariranno l’entità dell’infortunio. Tempi lunghi per Bonny, che rischia uno stop di un mese. Problemi pure per il centrocampista serbo. Il giocatore ha lasciato il ritiro della Serbia per una lesione all’adduttore della coscia destra. Intanto è tornato a parlare l’ex ds nerazzurro Ausilio: «L’addio? L’importante è che arrivasse al momento giusto: abbiamo messo a posto i conti, vinto scudetto e Coppa Italia e va bene così. Ho lasciato l’Inter più forte degli ultimi anni e la guardo sempre con affetto e trasporto».

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