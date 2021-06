Dritto e Rovescio, la giovane islamica scappata dalla famiglia di fondamentalisti: "Abusi da mio fratello"

18 giugno 2021 a

a

a

Ha lasciato tutti senza parole la storia di una ragazza musulmana, Masuma, che ieri sera era in collegamento da Ferrara con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. La giovane ha raccontato di essere arrivata in Italia dal Bangladesh con la famiglia a a 6 anni: "All'inizio eravamo una famiglia felice come tutti, il declino è iniziato quando i miei genitori sono venuti a sapere che mia sorella aveva una relazione con un ragazzo italiano. Non l'hanno accettato, l'hanno presa a botte e mia sorella poi è scappata di casa". Una vicenda molto simile a quella di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa e forse uccisa dai familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato.

"Trovami un lavoro". La ragazza islamica sfida la Santanchè, Cruciani la zittisce: "Non diciamo stupidaggini" | Video

"Da quell'episodio lì ci sono state varie violenze in casa, anche abusi, che ho subito io dai miei fratelli. Nel 2011 ho chiamato i carabinieri perché per l'ennesima volta mio fratello stava picchiando mia mamma e quindi non ho retto - ha continuato Masuma ai microfoni di Dritto e Rovescio -. Per quella chiamata però poi mio fratello mi ha accoltellato alla schiena e alla testa". La ragazza ha spiegato comunque di essere stata fortunata perché dopo poco tempo è intervenuta l'assistente sociale che l'ha portata via.

"Per due anni sono stata in una comunità e poi ho iniziato un percorso di affido con una famiglia, che è quella attuale", ha raccontato Masuma, per la quale però l'ultimo periodo non è stato per niente facile: "Ho avuto varie crisi, perché non riuscivo a capire se avevo fatto la scelta giusta. Poi sono venuta a sapere che a 18 anni avrei avuto il rientro in famiglia e il mondo mi è crollato addosso perché non volevo ritornare lì dove avrei risubito violenze e abusi e anche un matrimonio forzato deciso dai miei genitori. Quindi ho tentato il suicidio e poi ho iniziato un percorso di cura da una psicanalista che mi ha salvato la vita".

"Attenti a chi viene qua, come ci stiamo riducendo". Saman e Islam, Katia Ricciarelli a valanga: "Sai cosa faccio quando io vado nel loro Paese?" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.