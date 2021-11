Aereo, il volo Marocco-Turchia fa un atterraggio di emergenza in Spagna: passeggeri in fuga sulla pista

06 novembre 2021 a

Mistero su un volo partito dal Marocco con destinazione Turchia. L'aereo avrebbe chiesto e ottenuto un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Palma di Maiorca, uno dei più trafficati della Spagna nell’arcipelago delle Baleari. Motivo? Il presunto malore di un passeggero, come ha riferito la Guardia Civil all’Afp. Il problema, però, è che dopo l'arrivo dell'aereo, tutte le persone che erano a bordo sono uscite in fretta e furia, iniziando a correre sulla pista e facendo perdere poi le proprie tracce. Una vera e propria fuga.

In particolare, durante l’evacuazione del presunto viaggiatore malato, una ventina di passeggeri ha colto l’occasione per darsela a gambe. Gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di uno stratagemma per entrare illegalmente in Spagna, scrive il quotidiano spagnolo El Pais. Il passeggero che aveva detto di stare male, infatti, è risultato in perfetta salute secondo i medici che lo hanno visitato dopo l'atterraggio. E infatti poi è stato arrestato dalla polizia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

El Paìs fa sapere che cinque persone sarebbero state arrestate. Secondo l’applicazione FlightRadar24, invece, l’aereo in questione era un Airbus A320 della Air Arabia Maroc, in volo tra Casablanca e Istanbul. Dopo questo episodio, 13 aerei diretti a Palma sono stati dirottati su altri aeroporti e 16 voli in partenza hanno subito ritardi significativi. L’aeroporto ha riaperto intorno a mezzanotte dopo circa quattro ore di chiusura.

