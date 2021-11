PiazzaPulita, immagini forti sui migranti: al confine con la Polonia ridotti così

18 novembre 2021 a

Viaggio in Polonia tra i neonazisti che sfilano a Varsavia. E poi gli idranti sugli immigrati al confine con la Bielorussia che vogliono entrare. Stasera 18 novembre, da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, va in onda la grave situazione che si sta consumando alle porte dell'Europa, al confine tra Polonia e Bielorussia appunto.

I bambini hanno freddo, nel servizio fanno vedere le immagini impressionanti delle mani di una piccola di due anni, ma un uomo di ultradestra che sfila in una manifestazione nella capitale non ha pietà e dice che se "se ne stavano a casa loro di certo non si sarebbero trovati in queste condizioni".

Intanto si è svuotato il campo per i migranti fatti confluire dal regime bielorusso al confine con la Polonia, accanto al varco di Kuznica, una conferma del cambio di passo di Minsk sulla crisi che il regime ha innescato. Nel frattempo, viene registrata la 13esima vittima da quando è iniziato il massiccio trasferimento di rifugiati alla frontiera con la Polonia: è un bambino siriano di un anno. Insieme alla famiglia, denuncia il Centro polacco per l'aiuto internazionale, era rimasta nella foresta senza un ricovero per sei settimane. Non sono precisate le cause della morte.

Questa mattina 18 novembre, nel campo allestito dalle forze bielorusse in tutta fretta nei giorni scorsi rimanevano solo i resti delle tende, vestiti abbandonati. Un portavoce di Aleksandr Lukashenko ha reso nota una telefonata del Presidente bielorusso con la Cancelliera tedesca Angela Merkel in cui è stata concordata la creazione di un corridoio umanitario per la Germania, per 2mila migranti e che Minsk, in cambio, ha accettato di rimpatriare 5mila altri migranti.

