Immigrazione, il governo non risponde alla richiesta di Sea Watch di far sbarcare 475 migranti

L'Ong tedesca Sea Watch ha chiesto lo sbarco per 475 migranti a bordo della Sea Watch 4 in Italia. “Abbiamo chiesto – si legge in un post su Twitter – un porto per i 475 naufraghi a bordo di SeaWatch4. Mentre Malta non ci risponde, l'Italia ha rifiutato. La legge internazionale stabilisce che le persone soccorse in mare debbano essere portate nel porto sicuro più vicino. Chiediamo alle autorità di rispettarla”. Se dovesse essere dato l'ok, si tratterebbe di uno degli sbarchi più importanti del 2021. La richiesta arrivata nel giorno in cui anche Frontex, l'agenzia europea di protezione delle frontiere, ha certificato che dall'inizio dell'anno sono stati 160mila i migranti arrivati irregolarmente in tutto il territorio comunitario. “Il numero di attraversamenti illegali – ha specificato l'agenzia con sede a Varsavia – ai confini esterni dell'Ue nei primi dieci mesi del 2021 è aumentato di quasi il 70 per cento”.

A ottobre sono stati 22.800 gli attraversamenti illegali dei migranti in territorio europeo registrati da Frontex. Un aumento del 30% rispetto allo stesso mese del 2020. Sempre nel mese di ottobre del 2021 in Italia sono sbarcati 6.240 migranti, l'85% in più rispetto al 2020 e ben il 186% in più rispetto al 2019.

"A preoccupare, in relazione alla situazione nel nostro Paese, non è soltanto l'aumento in senso assoluto delle cifre ma anche un incremento riscontrato lungo la rotta turca. Sempre più migranti cioè sbarcano in Italia partendo dalla Turchia. Un segno della possibile onda lunga derivante dalla crisi afghana determinata dall'arrivo dei talebani a Kabul dello scorso 15 agosto", scrive il Giornale. Certo è che con l'aggravarsi dei numeri della pandemia, la nuova ondata di sbarchi di migranti non aiuta certo la gestione della emergenza sanitaria.

