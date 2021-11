Matteo Salvini contro Lamorgese: "Per questi 461 immigrati nessun problema?", alla faccia della "variante sudafricana"

26 novembre 2021 a

La nuova variante del Covid-19 incalza. Eppure gli sbarchi incontrollati non accennano a diminuire. Se infatti gli italiani saranno costretti a rispettare le nuove limitazioni (Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso nel nostro Paese alle persone che negli ultimi 14 giorni sono state in Sudafrica ndr), lo stesso non si può dire di chi arriva illegalmente nei nostri porti. L'ultimo caso è quello della Sea Watch 4, la ong ha appena ricevuto l'ok per sbarcare nel porto di Augusta senza considerare l'emergenza in corso. "Ma come - ha tuonato subito Matteo Salvini -, ministro Lamorgese, c’è l’allarme varianti ma per questi 461 nessun problema?".

E infatti, lo confermano i casi di cronaca, spesso e volentieri chi arriva illegalmente in Italia sfugge ai controlli ancor prima di essere portato all'interno di un hotspot. Un dato di fatto che, vista la nuova variante, deve far temere il peggio. La mutazione B.1.1.529, questo il suo nome, sembra essere più pericolosa delle altre. Gli scienziati sono tutti d'accordo nel confermare che si tratta della mutazione più contagiosa mai registrata prima con ben 32 mutazioni della proteina spike.

Ma in tutto ciò il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese cosa fa? Semplice: mantiene i porti aperti scatenando l'ira, oltre che di Salvini, di Giorgia Meloni. "Ci si dice che l’immunità di gregge è impossibile, perché il vaccino non ferma il contagio, perché ci sono le varianti e perché noi siamo in un mondo globalizzato nel quale possiamo pure vaccinare il 100 per cento degli italiani - ha esordito la leader di Fratelli d'Italia - ma quando ti arrivano gli immigrati dall’Africa il virus rientra". E chissà se almeno la mutazione sudafricana farà cambiare idea alla titolare del Viminale.

