Dritto e Rovescio, il dramma di Silvia: "Sapete come mi risponde la polizia?", com'è costretta a vivere dagli immigrati

Tra i temi principali al centro della puntata di Dritto e Rovescio, in programma giovedì 3 febbraio su Rete 4, anche il tema dell'immigrazione e della sicurezza, spesso collegati tra loro. Come al solito al timone del talk di attualità Paolo Del Debbio che guiderà i numerosi ospiti nei tanti dibattiti. Ha colpito la testimonianza di una signora milanese, Silvia, che ha comprato casa a Via Padova a Milano, strada conosciuta per le molte intemperanze notturne e non.

Un atto di accusa anche ai responsabili della sicurezza come le forze dell'ordine. La signora in questione ha raccontato il suo problema di quiete inesistente e di pericolo imminente sotto casa sua con un locale notturno aperto fino alle cinque in cui accadono sempre risse, di fronte un centro di accoglienza e a pochi isolati un campo rom.

Alla domanda del conduttore Del Debbio su cosa fanno le forze dell'ordine quando la stessa signora spiega di aver chiamato molte volte per situazione pericolose, la risposta della donna è: "Ci dicono sempre che hanno altri impegni: più gravi".

