Don Biancalani, la testimonianza-choc: "Cosa fanno la notte i suoi immigrati"

Nuove denunce contro Don Biancalani. Dopo l'ennesimo episodio di violenza nei locali della parrocchia che ospitano il centro di accoglienza dei migranti e l'ordinanza di sgombero per carenze igieniche, a Dritto e Rovescio arriva una testimonianza che lascia poco spazio a dubbi. "Don Biancalani non vive qui - dice una residente pistoiese a Paolo Del Debbio nella puntata di giovedì 1 dicembre su Rete4 -, è solo di passaggio". E ancora: "Questi ragazzi sono tutti ammucchiati là dentro, la notte non c'è nessuno che li controlla. Fanno confusione fino alle 3 di notte, quando c'è il Ramadan allora è la fine del mondo: entrano, escono, fanno quello che vogliono. Basta, è ora di finirla".

D'altronde il disagio per quanto sta accadendo è stato già dimostrato dai cittadini che si sono riuniti nello studio di un notaio con l’intenzione di costituirsi in comitato. Il motivo? Tra i vari racconti quello di un cassonetto colmo di escrementi e carne avariata.

"Non abbiamo ricevuto nessun documento ufficiale – si era giustificato don Massimo – ma è chiara l’intenzione della politica e di questa amministrazione di volerci eliminare, come fossimo un male e non un centro che fa carità, isolato, e senza nessun tipo di sostegno. Un’ordinanza è appellabile e noi percorreremo questa strada e ci opporremo all’ennesima ingiustizia". Sarà, ma le denunce e testimonianze sono ogni giorno più agghiaccianti. Tanto che lo scorso 4 ottobre è arrivata la sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia, dopo una serie di controlli igienici nelle strutture adibite a centro di accoglienza.