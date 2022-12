Ong, piano d'assalto a Natale: nel mirino Piantedosi

02 dicembre 2022 a

a

a

Tutto pronto per l'assalto finale ai proti italiani. Le Ong infatti sono pronte per una sfida senza precedenti contro il nostro governo che dovrà, molto probabilmente, affrontare un durissimo braccio di ferro nei prossimi giorni con le navi umanitarie. La Humanity 1 infatti è già sulla rotta che porta alle acque vicine alla Tripolitania.

Telefonata Italia-Turchia, cambia tutto: così Piantedosi "cancella" le Ong

Di fatto l'obiettivo non detto è chiaro: mettere in difficoltà l'esecutivo Meloni proprio sotto Natale per giocarsi la retorica di un governo crudele che tiene in mare i migranti durante le Feste. E come sottolinea IlGiornale c'è una frase riportata da Sos Humanity (finanziata dal governo tedesco) che dà proprio la misura di quanto siano intrecciate le mosse delle Ong con la sfida aperta contro il governo italiano: "Ora che l'Italia sta subendo questa svolta a destra dobbiamo dare l'esempio", avrebbero detto alcuni rappresentanti della Ong tedesca. Insomma ormai è una questione di principio e ideologica: imbarcare migranti per poi dare il via a un braccio di ferro proprio durante le Feste di Natale.

Il video del sommergibile che smaschera Open Arms: bomba atomica sulla Ong

Ma non finisce qui: è già partita anche la Geo Barents, l'ammiraglia di Medici senza frontiere. E questa tipo di imbarcazione può imbarcare fino a mille persone insieme alla Humanity 1. E anche la Aurora Sar ha tolto le ancore. Una nave più piccola battente bandiera britannica che può trasportare anche un centinaio di migranti. Insomma di fatto si annuncia un mese di dicembre difficilissimo per il governo che potrebbe ritrovarsi nuovamente davanti a una crisi inaspettata con le navi Ong che busseranno (ancora una volta) ai nostri porti.