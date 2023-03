L'Aria che tira, Mollicone contro Fratoianni: "Visione immigrazionista"

07 marzo 2023 a

"Per quanto riguarda i rifugiati, sicuramente loro avevano diritto e dovranno aver diritto a essere accolti": Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato della grave questione dell'immigrazione soprattutto dopo la tragedia di Cutro. La centralità del salvataggio - ha chiarito l'esponente meloniano - "vale per tutti: la vita umana prevale su qualsiasi ragionamento politico e gestione dell'immigrazione. Detto questo, quello a cui noi assistiamo oggi è il frutto di una visione immigrazionista non controllata", ha aggiunto Mollicone, rivolgendosi all'altro ospite del talk, Nicola Fratoianni.

"C'è bisogno di vera accoglienza, vera solidarietà, basta col finto umanitarismo che poi lascia esseri umani per strada, abbandonati a una vita che li porta alla morte", ha continuato l'esponente di FdI. Le sue parole, però, hanno fatto infuriare Fratoianni, che - in collegamento con lo studio - ha risposto sbottando: "Ancora queste bestialità...". Ma Mollicone è andato avanti: "La vera accoglienza significa flussi per l'immigrazione regolati. Il problema è che c'è qualcuno che parla di solidarietà e accoglienza e poi accetta che ci siano persone per strada. Questa è la differenza tra destra e sinistra", ha chiosato.