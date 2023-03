Immigrazione, Pd-M5s lasciano la commissione: esplode il caos

09 marzo 2023 a

Tutte le opposizioni, secondo quanto si apprende, hanno abbandonato i lavori della Commissione affari costituzionali, dove oggi è arrivata la proposta di legge targata Lega che punta a reintrodurre alcune delle norme contenute nei decreti Sicurezza, come una stretta ai permessi di soggiorno per i migranti. Secondo le opposizioni, "la Lega tiene in scacco il governo" sul tema dei migranti. "Ci aspettiamo che il governo ci dica qual è il suo pensiero. Se quello del governo", che sta per varare un decreto nel Cdm a Cutro, "oppure quello dello della Lega. Da una parte c'è la pdl della Lega che dà una stretta ai permessi di soggiorno, dall'altra il decreto del governo che sembra allargare i criteri", ha fatto sapere Filiberto Zaratti di Verdi-SI.

Nonostante le proteste e la richiesta di Pd, M5S, Azione, Italia viva e Alleanza Verdi-SI di rinviare la seduta alla prossima settimana, la commissione alla Camera ha deciso di andare avanti con l’incardinamento delle proposte di legge del Carroccio.

"C'è stata una forzatura da parte della maggioranza sia sotto il profilo del regolamento della Camera che sotto il profilo politico, visto che l'intera opposizione aveva avanzato delle richieste", ha detto ai cronisti il segretario di +Europa Riccardo Magi, dopo che in Commissione Affari costituzionali è stata respinta la richiesta di abbinare alla proposta di legge della Lega sui permessi di soggiorno quella dello stesso Magi che modifica la Bossi-Fini e la richiesta di rinviare la seduta in attesa del decreto del governo che sarà approvato oggi.