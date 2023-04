Immigrazione, chi vuole diventare italiano deve prima integrarsi

Carlo Giovanardi 21 aprile 2023 a

La furibonda polemica suscitata dalla frase del ministro Francesco Lollobrigida sul pericolo di una “sostituzione etnica” in Italia si è caratterizzata (Schlein in testa) per una dura condanna di quella affermazione, tirando in ballo addirittura le leggi razziali, il nazismo, Hitler e l’olocausto del popolo ebraico. Sarebbe bastato consultare un dizionario della lingua italiana per scoprire che il termine etnia identifica un “aggruppamento umano fondato sulla comunità o sulla forte affinità di caratteri fisico somatici, culturali, linguistici e storico sociali”. Si tratta di quello che Alessandro Manzoni nella poesia “Marzo 1821” descriveva, riferendosi agli italiani, come “gente"... “una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor” e che nell’inno nazionale si ritrova nei versi “Noi siamo da secoli calpesti derisi” e nel Va Pensiero di Giuseppe Verdi nel verso “Oh mia patria sì bella e perduta” che ha ispirato e fatto piangere i Patrioti del Risorgimento.

Nella speranza che anche Verdi, Manzoni e Mameli non vengano denunciati come suprematisti bianchi, ricordo subito che gli italiani a cui loro si rivolgevano erano gli eredi degli antichi Romani, di popoli barbari invasori dal Nord e degli arabi musulmani dal Sud, che nei secoli avevano occupato tutta la Penisola. All’amico Bossi ho sempre ricordato che l’attuale Lombardia prende il nome dai Longobardi, il popolo barbaro più incivile, sporco e cattivo di tutti, che invase l’Italia nel ’500 dopo Cristo, che per capirci chiamava lo sterco di cavallo “strunz”. E ridevamo pensando che i Lombardi di oggi vogliono dare lezioni di civiltà ai nostri meridionali.

Ma fuori dallo scherzo la verità storica è che il Cristianesimo e la civiltà giuridica romana hanno convertito quella mescolanza di popoli trasformandoli in quelli che i grandi dell’800 sognavano fossero tutti uniti in una sola nazione. Ora si ripropone lo stesso problema, che non è quello di avere pregiudizi nei confronti di milioni di persone che da tutte le parti del mondo emigrano in Italia, ma di chiarire sin da subito che diventare italiani, per chi crede in questa scelta, significa anche rispettare i principi della Costituzione laica e repubblicana, la nostra cultura religiosa segnata dal Cristianesimo, la libertà e la dignità delle donne, che vanno difese da oscurantismi e odiose discriminazioni che ancora oggi purtroppo vediamo applicate in alcuni paesi mussulmani. Chi vuole diventare italiano, qualunque sia il colore della sua pelle, il paese di provenienza e la religione che intende continuare a praticare, deve pertanto pienamente integrarsi, essere orgoglioso della sua scelta e convinto che l’Italia è diventata la sua nuova Patria.