Open Arms, Camps infanga Salvini in tribunale: "Responsabilità è solo sua"

"Speriamo di avere giustizia": il presidente di Open Arms, Oscar Camps, lo ha detto prima di entrare in udienza per il processo che vede imputato l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Nell’aula bunker di Palermo parleranno i protagonisti di questo caso risalente all'estate del 2019, ovvero i rappresentanti della Ong che ospitava i 147 migranti rimasti a bordo per 19 giorni. "Salvini ha la sua versione - ha continuato Camps - in realtà i ministri che sono stati sentiti hanno detto che la decisione di non fare sbarcare i migranti l'ha assunta lui, la responsabilità è solo sua".

Nel frattempo, la difesa di Salvini - rappresentata dall'avvocato Giulia Bongiorno - punta sul ritrovamento di una relazione di servizio del sommergibile "Venuti" della Marina Militare che l'1 agosto 2019 osservò e filmò le operazioni di salvataggio della Open Arms; venne anche registrata una breve conversazione fra la nave della Ong e un battello vicino. Secondo i legali della Ong, però, "non c'è alcun mistero, erano le comunicazioni fra i soccorritori". Piuttosto, Open Arms ha presentato un esposto contro l'equipaggio del sommergibile: "Per omissione d'atti d'ufficio, per non essere intervenuti, considerate le condizioni di pericolo in cui versava l'imbarcazione dei migranti", ha spiegato l'avvocato Arturo Salerni.