Migranti, fermi e rimpatri: ecco il piano Meloni

Dopo l’ennesima giornata caratterizzata da sbarchi con numeri da capogiro, Giorgia Meloni ha rotto gli indugi e con un video postato sui suoi canali social si è rivolta ai vertici dell’Europa, ai migranti e agli italiani. Lo ha fatto con parole chiare, a tratti dure, che non lasciano troppo spazio all’interpretazione. Del resto la situazione migratorie sulle coste italiane si è fatta «insostenibile», dice Meloni, «figlia di una congiuntura difficilissima che mette assieme i problemi già esistenti nei Paesi africani, con l’instabilità crescente soprattutto nelle zone del Sahel. Un quadro difficilissimo fatto di colpi di stato, calamità naturali, guerra del grano, jihadismo, che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la propria nazione per cercare un futuro migliore in Europa».

LA STRETTA

Una situazione insostenibile per l’Italia. Così il governo è corso ai ripari con una stretta che vedrà la luce lunedì in Consiglio dei ministri. A convincere il premier a giocare in contropiede sono state due considerazioni. La prima, di carattere internazionale, con la sfida lanciata da Francia e Germania che tre giorni fa hanno chiuso all’accoglienza dei migranti in arrivo dall’Italia. La seconda di carattere interno. Le pressioni della Lega unite ai numeri da record degli sbarchi in questi mesi, hanno convinto la Meloni che una non reazione avrebbe potuto appannare quando fatto di buono fin qui- e non è stato poco - dal governo di Centrodestra.

Ecco perché lunedì in cdm arriveranno nuove misure, che Meloni spiega guardando fissa nella telecamera che la sta riprendendo: «Porteremo la modifica del termine di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia. Limite che verrà alzato al massimo consentito dalle attuali norme europee: 18 mesi (oggi è al massimo di 4 mesi, ndr)». Un termine, precisa il premier, «che non riguarda i richiedenti asilo».

Il secondo punto all’ordine del giorno sarà quello di «lavorare al potenziamento dei centri. Oggi, grazie alle politiche dei governi immigrazionisti, i posti a disposizione sono scandalosamente esigui». Infine il cdm darà mandato alla Difesa «a realizzare nuove strutture in zone a bassissima densità abitativa, facilmente perimetrabili e sorvegliabili». Appena prima il premier aveva rivelato di aver scritto a Ursula von der Leyen per «chiederle di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e accelerare il trasferimenti dei soldi (250 milioni) promessi e non ancora inviati alla Tunisia». E da fonti europee sembra che la presidente della Commissione accetterà l’invito del premier italiano. Come seconda cosa Meloni ha scritto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, chiedendogli di inserire nella seduta di ottobre la questione migratoria. E in quell’occasione la premier ribadirà la necessità «di avviare una missione europea per bloccare le partenze».

DOPPIO APPELLO

Giorgia Meloni ha lanciato anche un «messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia: non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate in Italia illegalmente sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso». Infine, rivolgendosi agli italiani, ha ribadito che «non abbiamo cambiato idea. La strategia italiana è la più seria. Ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza, determinazione, ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno - prosegue - per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità e del contrasto all’immigrazione clandestina». La pazienza italiana è finita. Ora tocca all’Europa prenderne atto e battere un colpo.