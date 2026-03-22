Roma, l'orrore dell'iraniano contro la moglie: "Lo dice l'Islam", come l'ha ridotta

Marito e moglie erano arrivati in Italia per avere una vita migliore. Una volta trasferitisi a Roma, però, almeno per la donna, la relazione si trasforma in una gabbia. «Mi picchiava due volte a settimana perché lo diceva l’Islam - aveva raccontato in aula – mi impediva di parlare italiano, di studiarlo e di uscire di casa». Nei giorni scorsi, per quei fatti, il tribunale ha condannato H.S. un iraniano di 51 anni, allenatore di ginnastica artistica a livello olimpico in patria - a due anni (pena sospesa) per maltrattamenti e lesioni.

Roma, in moschea la gigantografia di Khamenei. Insorge FdI: "Chi c'è dietro" "È inaccettabile. Nel cuore di Roma, al Tuscolano, una moschea ha esposto una gigantografia dell'ayatoll...

È in questo periodo, tra il 2017 e il 2019, che per i giudici scattano i maltrattamenti. «Le impediva di circolare liberamente, consentendole di uscire solo per fare la spesa e portare il figlio a scuola», si legge nel capo d’imputazione. La donna, poi, non poteva studiare italiano o parlarlo in casa.

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