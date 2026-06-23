Sofia Barberi uccisa a Ceriale, nuova vergogna del marocchino: "Chiedere scusa? Vi sparo"

Oggi, ecco un altro filmato pubblicato sui suoi social: "Sono venuti a casa mia e per poco non hanno preso mio padre a pugni e io dovrei chiedere scusa? Per cosa? Perché da ubriaco ho fatto un video mentre ridevo di una mia amica che ha rotto la macchina? Non ho fatto nulla di male, lavatevi il cervello prima di parlare. Avrò pure sbagliato, ma ci sono modi e modi. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia se no vengo lì e vi sparo a tutti".

Ancora una volta il giovane non rivolge un pensiero né a Sofia né alla sua famiglia e nemmeno all'amica ancora ricoverata in rianimazione all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona).

"Io e mia moglie siamo disperati, è come fosse morta nostra figlia - sono invece le parole accorate di Moustapha, padre del marocchino -. Vogliamo chiedere perdono ai genitori di Sofia ed Emma". L'uomo ha poi spiegato che il figlio "ha fatto un grande sbaglio con quel video, per questo l'ho mandato via. Lui mi ha detto di avere capito l'errore commesso, ma ho preferito allontanarlo, gli ho detto di trovarsi un altro posto. Ha preso i documenti, gli ho detto 'Vai dove vuoi, l'Italia è grande, l'Europa è grande'".