Barca Ong con 42 migranti a bordo verso Crotone: chi c'è tra i finanziatori

Alla nave delle Ong Louise Michel, con a bordo 42 immigrati, soccorsi in mare dopo la segnalazione di Alarm Phone nel Mediterraneo centrale, tra la zona Sar Libica e Maltese, le autorità italiane hanno assegnato come porto per lo sbarco quello di Crotone.
La nave umanitaria ieri sera si trovava in questo momento a 42 miglia nautiche da Lampedusa. Il porto assegnato per lo sbarco «si trova a circa 360 miglia nautiche dalla posizione in cui si trova la barca, quindi circa tre giorni di navigazione» spiega la Ong.
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La barca, secondo quanto riferisce la ong finanziata dallo street artist britannico Banksy, «aveva avvistato due persone cadute in mare e si stava dirigendo verso esse per salvarle - spiega l’equipaggio della nave Louise Michel - In quel momento è arrivata anche la guardia costiera libica, abbiamo chiesto di potere recuperare le due persone in acqua ma la barca delle autorità locali si è avvicinata alla nostra sparandoci contro. Le due persone sono state poi soccorse da loro. Per fortuna la Louise Michel non è stata colpita e il nostro equipaggio sta bene».
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Poco dopo, sempre nella stessa zona del Mediterraneo centrale, la nave umanitaria ha soccorso 42 persone segnalate da Alarm Phone.