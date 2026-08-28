Barca Ong con 42 migranti a bordo verso Crotone: chi c'è tra i finanziatori

La barca, secondo quanto riferisce la ong finanziata dallo street artist britannico Banksy, «aveva avvistato due persone cadute in mare e si stava dirigendo verso esse per salvarle - spiega l’equipaggio della nave Louise Michel - In quel momento è arrivata anche la guardia costiera libica, abbiamo chiesto di potere recuperare le due persone in acqua ma la barca delle autorità locali si è avvicinata alla nostra sparandoci contro. Le due persone sono state poi soccorse da loro. Per fortuna la Louise Michel non è stata colpita e il nostro equipaggio sta bene».