Piacenza, "coppa tolta perché si rischia di soffocare": l'ultima balla del Pd pro Islam

A Piacenza, capitale italiana dei salumi, la coppa entra nei musei del gusto ed esce dalle mense scolastiche. Dal 20 ottobre, nel nuovo menù autunno-inverno, non compariranno più coppa piacentina, lonza e prosciutto cotto. Il Comune ci ha tenuto a precisare (ripetutamente) che la religione non c’entra nulla, ma quando un’amministrazione sente il bisogno di negare con tanta insistenza un sospetto, significa almeno che la decisione è stata spiegata male.

La sindaca Katia Tarasconi nel respingere l’accusa di voler favorire un processo di “islamizzazione” ha ricordato che i menù non vengono stabiliti dalla giunta, bensì dai dietisti, dai medici dell’Ausl e dalle commissioni nelle quali siedono anche i genitori. E per dimostrare il proprio amore per le tradizioni locali, si è persino mostrata sui social mentre addentava un panino con la coppa: privatamente la mangia, pubblicamente la elimina dalla mensa. Una sintesi visiva quasi perfetta della solita sinistra piena di contraddizioni.

LE MOTIVAZIONI

La coppa sarebbe stata esclusa dopo un episodio di ostruzione delle vie aeree, fortunatamente risolto grazie a un tempestivo intervento di disostruzione. La lonza risultava troppo “stopposa” e veniva lasciata nei piatti; il prosciutto cotto sarebbe invece uscito per la normale rotazione degli alimenti, sostituito dal provolone. Nessuno vuole sottovalutare un rischio di soffocamento, soprattutto quando riguarda bambini piccoli. Ma tra ignorare un pericolo e bandire un prodotto esiste un vasto territorio chiamato buon senso: cambiare il taglio, modificare le porzioni, differenziare il menù per età, formare adeguatamente il personale. Quanto alla lonza, forse il problema è il modo in cui viene cucinata. Togliere l’alimento perché preparato male equivale ad abolire la matematica perché gli studenti non capiscono le frazioni.

Il particolare più interessante però è un altro. Il sito dello stesso Comune informa che le famiglie possono già richiedere diete specifiche per ragioni mediche, religiose o etiche. L’assessore alle Politiche educative Mario Dadati ha inoltre confermato che da tempo esistono menù dedicati ai bambini musulmani. Dunque il problema era già risolto: chi non mangia carne di maiale dispone di un’alternativa.