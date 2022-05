"Libero in 3 minuti", dall'1 giugno il podcast con il direttore Alessandro Sallusti

27 maggio 2022 a

Libero diventa sempre più cross mediale. Non solo quotidiano e sito, adesso arriva anche l'esperienza podcast. Un nuovo modo per restare in contatto con il nostro giornale dal martedì al sabato a partire dall'1 giugno. Con Libero in 3 minuti si apre una finestra sui fatti del giorno commentati da Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero infatti darà voce ai contenuti editoriali. Il tutto per dare un contributo a quella comunità, il lettori di Libero, che non si accontenta e che come sottolinea Sallusti "vuole andare oltre e provare a ragionare". Ogni puntata del nostro podcast durerà 180 secondi, 3 minuti: lo spazio giusto per capire la realtà. "Dicono che tre minuti sia il tempo giusto per fare due cose: la prima è quella di prendere una giusta decisione, in meno si rischia di essere avventati, di più significa che cuore e cervello non sono allineati. La seconda è esprimere un'idea. Se non ci riesci in 3 minuti non te ne basteranno 300 per farti capire", spiega il direttore Sallusti. Allora non resta che seguirlo online dall'1 giugno su tutte le piattaforme. Sarà possibile trovarlo (oltre che sul nostro sito) anche su queste piattaforme: Spotify, Spreaker, Amazon Music, Apple Podcast e Podcastory. CLICCA QUI PER ASCOLTARE L'ANTEPRIMA

