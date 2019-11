Dear Jack, il cane del chitarrista canta meglio di tanti cantanti vip

Un cane che canta? Tutto è possibile, anzi tutto è vero. Artù, un bellissimo Labrador di pochi anni, canta proprio come Lorenzo Cantarini, il chitarrista dei Dear Jack.

Non appena ascolta Lorenzo che inizia ad intonare qualche nota alla chitarra o all’armonica non fa altro che seguirlo con un ululato perfetto. Da vero cane prodigio. Questo Labrador “è tutto un altro film”, verrebbe da dire scomodando un titolo di un grande successo dei Dear Jack.

Il video di Artù che canta è virale. Anche perché il Labrador in questione ha persino un profilo Instagram, ovviamente creato da Lorenzo che da qualche settimana è diventato speaker di Radio Zeta (la radio tutta dedicata ai giovani) insieme al suo inossidabile amico Alessandro Presti, il bassista dei Dear Jack (gruppo nato nel 2012, il primo in assoluto ad essere ammesso ad un talent come Amici nel 2013).

di Francesco Fredella