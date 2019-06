Le immagini parlano più di mille commenti. Si vede Harry che dice qualcosa a Meghan, forse la sgrida. Lei si volta velocemente con un sorriso tirato. Harry, dunque, avrebbe ripreso Meghan Markle sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping The Colour, l’evento che celebra ogni anno il compleanno della regina.

Ad accorgersene sono stati i social che hanno svelato un attimo di tensione tra i due. La duchessa di Sussex, 37 anni, per un giorno in pausa dalla maternità, a meno di un mese dalla nascita del primogenito Archie, si è girata due volte verso il marito per chiedergli qualcosa. Ma il protocollo impone di guardare avanti, non indietro.

E la scena ricorda molto l'epico cazziatone che fece Donald Trump durante l'insediamento alla moglie Melania, che si fece scura in volto. Come dimenticare.