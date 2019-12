Melania Trump in versione Santanché. La First Lady ha deciso di esagerare e si è conciata in modo bizzarro al cospetto della Regina Elisabetta. Stavolta la moglie di The Donald ha scelto il giallo canarino, con un mega cappotto-mantella color frittatona e scarpe viola con tacco vertiginoso. Forse tutto troppo.

Per l’incontro con la Royal Family a Londra in occasione dei 70 anni della NATO, la First Lady americana scaccia il timore di passare inosservata con un capo firmato Valentino che costa cinquemila dollari. La mantella in lana e cashmere ha lunghezza midi con spacchi per le maniche e tasche nascoste laterali ed è in vendita sul sito della maison a 4.980 euro. Tutto molto bello, ma davanti alla Regina (sempre impeccabile, stretta nella sua borsetta) forse un briciolo di sobrietà sarebbe stato apprezzato.