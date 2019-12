Francia ripiomba nel caos: black bloc infiltrati nei cortei contro la riforma pensionistica

La Francia ripiomba nel caos e nella violenza che ha conosciuto nell'ultimo anno a causa dei gilet gialli. Stavolta il problema è rappresentato dalla riforma delle pensioni, su cui Macron non intende arretrare. È stato indetto uno sciopero generale, in cui si sono infiltrati circa 500 black bloc vestiti di nero, i quali hanno messo a ferro e fuoco il boulevard Magenta e Place de la République, nel cuore di Parigi. Duri scontri con la polizia, che ha sparato lacrimogeni sui facinorosi; mentre sono intervenuti i pompieri per sedare le fiamme di auto e cassonetti. Nel resto del Paese, sono quasi 250 i cortei organizzati contro la riforma pensionistica. Un funzionario pubblico su quattro è in sciopero, cosicché la Francia è paralizzata: edifici pubblici, scuole, stazioni, ospedali non possono garantire il normale funzionamento. Fino alle 18 la polizia avrebbe interrogato circa 100 persone.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev