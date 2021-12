Austria, Kurz lascia la politica a 35 anni e il premier Schallenberg si dimette: un terremoto politico

03 dicembre 2021

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz lascia la politica a soli 35 anni e a Vienna si scatena un terremoto. "Il momento decisivo è stata la nascita di mio figlio" pochi giorni fa, ha spiegato Kurz alla Kronen Zeitung. In realtà, molto ha pesato l'inchiesta sui sondaggi pilotati, che sarebbero stati pagati in parte dal governo che lo aveva travolto quando era premier. Il suo successore Alexander Schallenberg ha a sua volta deciso di dimettersi dopo due soli mesi al potere. Kurz era rimasto leader del partito popolare Oevp e capogruppo in parlamento: lascerà però a breve entrambe le funzioni e nuovo segretario Oevp potrebbe diventare il ministro degli interni Karl Nehammer.



In un Paese già alle prese con la gravissima emergenza Covid, le dimissioni del premier Schallenberg sono la conferma di una grave crisi politica innescata dall'addio di Kurz. Si parla di un mega-rimpasto del governo austriaco di popolari e Verdi. Nehammer potrebbe diventare anche premier, in qualità di nuovo numero uno dei conservatori. Come riferisce l'agenzia Apa, il 52enne Schallenberg ha annunciato in una nota scritta che si dimetterà "non appena il partito avrà preso le scelte dovute". "Non è mai stato il mio obiettivo assumere la guida del Partito popolare. Sono profondamente convinto che entrambi i ruoli (capo del governo e leader del primo partito in parlamento) presto saranno riunite in un'unica persona".