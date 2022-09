Carlo III, disastro alla proclamazione: mentre sta firmando...

10 settembre 2022

Un piccolo intoppo per Carlo III durante la cerimonia in cui è stato proclamato re: il figlio di Elisabetta, scomparsa giovedì 8 settembre all'età di 96 anni, ha avuto problemi di spazio sulla scrivania durante la firma del giuramento da re. Non riuscendo a muoversi bene, ha fatto spostare - con un solo gesto della mano - un portapenne troppo ingombrante. A renderlo un po' impacciato sarà stata probabilmente la forte tensione del momento.

Nel corso della proclamazione, re Carlo III ha detto che seguirà "l'esempio ispiratore di mia madre": "Mia madre ha dato un esempio di amore permanente e di servizio disinteressato. Il regno di mia madre non ha avuto eguali nella sua durata. La sua dedizione. E la sua devozione. Anche se siamo addolorati, rendiamo grazie a questa vita fedelissima. Sono profondamente consapevole di questa grande eredità e dei doveri e delle pesanti responsabilità di sovranità che ora mi sono passati nell'assumere queste responsabilità".

Infine ha spiegato quali saranno i suoi obiettivi ora che è diventato re: "Sono stato incaricato di sostenere il governo costituzionale e di cercare la pace, l'armonia e la prosperità dei popoli di queste isole e dei regni e territori del Commonwealth in tutto il mondo".